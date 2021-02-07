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رياضة

توتنهام الجريح يستضيف ويست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:11 ص
توتنهام
توتنهام
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إسراء أشرف
يستضيف فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، نظيره ويست بروميتش ألبيون، اليوم، الأحد، في تمام الثانية ظهرا، ضمن منافسات الأسبوع رقم 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد ويست بروميتش في المركز قبل الأخير بـ 12 نقطة.

ويحتاج توتنهام الجريح لتحقيق الفوز بشدة، حيث أن الفوز سيحسن موقفه في جدول الدوري، وسيقربه من المربع الذهبي.

وتعرض توتنهام للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ نوفمبر 2012، بهزيمته 1-0 أمام تشيلسي، في الجولة الـ22 الخميس الماضي.
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