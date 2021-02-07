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أخبار العالم

بعد قرار بايدن بإنهاء أزمة اليمن.. المبعوث الأممي يزور إيران

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:06 ص
مارتن جريفيث
مارتن جريفيث
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شيماء مصطفى
بدأ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، صباح اليوم الأحد، زيارة إلى العاصمة الإيرانية، لبحث الأزمة اليمنية.


ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، وصل جريفيث، صباح اليوم الأحد، إلى طهران، للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين بشأن حل الأزمة اليمنية.


لكن الوكالة الإيرانية لم تذكر أي تفاصيل عن الشخصيات الإيرانية التي سيجتمع معها مارتن جريفيث خلال تواجده في طهران.


وكانت إيران أكدت في وقت سابق، أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي، وذلك بعد إعلانه أن واشنطن ستوقف دعم العمليات العسكرية باليمن.


وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية أن إعلان إدارة بايدن وقف دعم حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة في اتجاه تصحيح الأخطاء السابقة إن لم يكن مناورة سياسية أمريكية.


وقالت الوزارة الإيرانية إن وقف الدعم لن يكفي لحل الأزمة اليمنية وينبغي استكماله بإنهاء الحصار الجوي والبحري والبري وإيقاف الغارات العسكرية.


كان الرئيس الأمريكي أكد أن بلاده ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها.


وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.
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