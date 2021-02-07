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برلمان

برلمانية: طرح عملة نقدية للفرق الطبية يؤكد حرص الدولة المستمر على تكريمهم

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أشاد الدكتورة سمر سالم، عضو لجنه الصحة بمجلس النواب، بقرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن طرح ١٥ مليون قطعة من "الفكة" تحمل شعار «فرق مصر الطبية»، مؤكدة أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على تكريم جيش مصر الأبيض؛ نظرًا للجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا القاتل، متصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة الأزمة.

وقالت سالم، خلال البيان الصادر له، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تحرص دائمًا على تنمية الوعى الوطنى برموز العطاء الإنسانى الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، ويأتي ذلك من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية؛ تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ أن تولى حكم البلاد وهو يُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وأكبر دليل على ذلك أنه تم إصدار حزمة من القرارات في الأونة الأخيرة بشأن تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء.
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