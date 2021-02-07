ظاهرة غريبة تحدث في ألمانيا صبغت سماءها باللون الأصفر.. شاهد



صبغ الغبار القادم من الصحراء مدينة شتوتغارد الألمانية باللون الأصفر يوم السبت.

ويرجع خبراء الأرصاد الجوية ذلك إلى منطقة الضغط المنخفض المسماة "تريستان" والتي نشأت عنه رياح جلبت الرمال من شمال إفريقيا إلى ألمانيا.

وحسب الخبراء فإن ألمانيا تواجه تقلبات مناخية نادرة في الأيام المقبلة، مع كميات كبيرة من الثلوج في الشمال ودرجات حرارة معتدلة في الجنوب، حيث من المتوقع أن يتزامن وصول عاصفة رملية مع تساقط الثلوج ولذلك قد تشهد البلاد ثلوجا تميل إلى اللون الأصفر.



وفي سياق منفصل قد استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء امس السبت، أول رحلة طيران قادمة من إحدي المطارات الألمانية منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، تقل علي متنها 165 راكبا، حيث استقبلت ادارة العلاقات العامة بالمطار بالتنسيق مع الشركة الوكيلة لرحلة الطيران الركاب بالورود والشوكولاته وأعلام مصر والمانيا، ترحيبا بهم في مصر .





كما استقبل مطار الغردقة الدولي بمدافع المياه كترحيب بها وذلك كعرف دولي متبع مع رحلات الطيران التي توصل المطارات لأول مرة او بعد انقطاع، حيث عبر السياح الالمان عن سعادتهم فور وصولهم لمطار الغردقة بعد انقطاع دام لأكثر من 11 شهرا.



عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو عن غبار صحراوي يصبغ سماء ألمانيا بالأصفر.