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فن

باللون الأسود.. هدى المفتي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:12 ص
هدي المفتي
هدي المفتي
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ندى فكري
شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتي في الصورة من السيارة بإطلالة جذابة باللون الأسود ، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وشاركت هدى المفتى  فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.
باللون الأسود.. هدى المفتي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام
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