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أخبار العالم

التعاون الإسلامي يدين استمرار إطلاق ميليشيا الحوثي الطائرات المفخخة باتجاه السعودية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:14 ص
طائرة مسيرة حوثية
طائرة مسيرة حوثية
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قسم الخارجي
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لبيان صادر عنه، أشاد العثيمين، بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، صباح اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان، إن "الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.
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