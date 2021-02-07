210 آلاف خدمة طبية.. الرعاية الصحية تكشف إجمالى المنتفعين بـ منظومة التأمين الشامل

قال الإعلامى محمد جاد، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية أعلنت عن تقديم 210 آلاف خدمة طبية بمستشفى السلوم بمحافظة بورسعيد، وذلك لمنتفعى منظومة لتأمين الصحى الشامل.









وأضاف "جاد"، خلال تقديمه حلقة اليوم، الأحد، ببرنامج "صباح البلد"، لتقديم الهيئة العامة للرعاية الصحية 110 آلاف خدمة بالعيادات الخارجية و97 ألفا و400 للطوارئ، بالإضافة إلى 2741 خدمة للأقسام الداخلية، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.









وأكد حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية والتخصصات النادرة لتعظيم الاستفادة من هذه المنظومة، والذى يساعد بدوره لرعاية صحية أفضل لتلبية احتياجات كل مواطن.









وأوضح أن منظومة التأمين الصحى الشامل هي جزء من توجه الدولة وأهداف رؤية مصر المستادامة عام 2030، وتستطيع الوصول لقطاع كبير من المواطنين بتقسيمها لـ 6 شرائح لتقديم الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين غير القادرين.