الخدمات البيطرية تكشف أضرار الحمى القلاعية للحيوانات.. فيديو

قال الدكتور محمد عطية، رئيس إدارة الطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية، إن مرض الحمى القلاعية قد يسبب عدوى شديدة جدا للحيوانات، وحتى أنه يسبب خسائر اقتصادية للمربى بدرجة كبيرة، وذلك لأنه يؤثر على إنتاجية الحيوان، كما أنه يؤثر على وزن وإنتاج اللبن لهذه الحيوانات، منوها إلى أن تلك الحمى قد تكون قادرة على الانتشار بشكل سريع، ومن هنا تأتى أهمية تحصين المواشى ضد هذا المرض، حتى تمنع هذه الإصابة نهائيا.





وأضاف "رئيس إدارة الطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية"، عبر زووم فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الهدف الأساسي من تربية الحيوان هو إنتاجه، وعند تأثر هذا الحيوان بعوامل سلبية تنعكس على الإنتاجية والدخل الناتج عن هذا الحيوان.





وأشار إلى أن يوجد حملة تطعيم للحمى القلاعية كل 4 شهور، وتستهدف كل حملة جميع الحيوانات فى 27 محافظة، بالتنسيق مع المحافظين والإدارة المحلية بكل حملة، حتى يوجد تعاون مشترك بين أجهزة الدولة فى نجاح تلك الحملة.

وأوضح أن حملة التحصينات ضد إنفلونزا الطيور تستهدف تحصين مليون و811 ألفا و943 طائرا، مشيرا إلى أن الهيئة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصـــدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى بعد معاينتها، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عــدد المزارع التى تـــم معاينتها 1533 مزرعة خلال نفس الفترة.





وأكد رئيس الطب الوقائى، أن إجمالي عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات بلغت (5300) تصريح وبلغ إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات 5.366.315 طائرا.