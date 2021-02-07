ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخدمات البيطرية تكشف أضرار الحمى القلاعية للحيوانات.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:37 ص
حملة تحصين الحمة
حملة تحصين الحمة القلاعية للحيوان
Advertisements
ياسمين القصاص

قال الدكتور محمد عطية، رئيس إدارة الطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية، إن مرض الحمى القلاعية قد يسبب عدوى شديدة جدا للحيوانات، وحتى أنه يسبب خسائر اقتصادية للمربى بدرجة كبيرة، وذلك لأنه يؤثر على إنتاجية الحيوان، كما أنه يؤثر على وزن وإنتاج اللبن لهذه الحيوانات، منوها إلى أن تلك الحمى قد تكون قادرة على الانتشار بشكل سريع، ومن هنا تأتى أهمية تحصين المواشى ضد هذا المرض، حتى تمنع هذه الإصابة نهائيا.


وأضاف "رئيس إدارة الطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية"، عبر زووم فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الهدف الأساسي من تربية الحيوان هو إنتاجه، وعند تأثر هذا الحيوان بعوامل سلبية تنعكس على الإنتاجية والدخل الناتج عن هذا الحيوان.


وأشار إلى أن يوجد حملة تطعيم للحمى القلاعية كل 4 شهور، وتستهدف كل حملة جميع الحيوانات فى 27 محافظة، بالتنسيق مع المحافظين والإدارة المحلية بكل حملة، حتى يوجد تعاون مشترك بين أجهزة الدولة فى نجاح تلك الحملة.

 

وأوضح أن حملة التحصينات ضد إنفلونزا الطيور تستهدف تحصين مليون و811 ألفا و943 طائرا، مشيرا إلى أن الهيئة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصـــدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى بعد معاينتها، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عــدد المزارع التى تـــم معاينتها 1533 مزرعة خلال نفس الفترة.


وأكد رئيس الطب الوقائى، أن إجمالي عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات بلغت (5300) تصريح وبلغ إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات 5.366.315 طائرا. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تكثيف حملات الطب البيطري بدمياط لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

لتنمية الثروة الحيوانية.. بيطري البحيرة تتنهي من تحصين 7473 رأس ماشية

الزراعة: تحصين 5.5 مليون ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع و 24 مليون طائر ضد انفلونزا الطيور في 2020.. انفوجراف

تحصين 40620 طائرا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

الزراعة: انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي .. السبت

ترشيحاتنا

مؤامرة أم مصادفة.. إعلامية: الأيام المقبلة تحمل مفاجآت بشأن فيروس كورونا

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

بايدن يصدر قراراً جديداً ينسف اتفاقات متشددة لـ ترامب.. تفاصيل

رفض طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة

بعد إصابته بكسر سابق في القدم .. فحوص جديدة تكشف وضع بايدن الصحي

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها