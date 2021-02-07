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برلمان

نائب يطالب بتعديل اشتراطات البناء للتسهيل على الشركات الصغيرة فى إنجازات المشروعات

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:39 ص
أعمال البناء
أعمال البناء
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فريدة محمد
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الحكومة بتعديل اشتراطات البناء التى وضعتها وزارة الإسكان والموافق والمجمعات العمرانية الجديدة، وفى مقدمتها تقليل مساحة الاستثمار من ٥ إلى ٢ فدان حتى تستوعب جميع شرائح الشركات الصغيرة، خاصة بعد تضييق الخناق على المباني في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات.


وأعرب "مسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، عن ثقته التامة فى استجابة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لاقتراحه، خاصة أن الشركات الصغيرة العاملة فى مجالات الإسكان والتشييد والبناء تستحق كل الدعم والمساندة للقيام بدورها فى مساندة الجهود الكبيرة التى تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مواجهة جميع المشكلات التى تعترض مسار مشاركة شركات المقاولات الصغيرة مع الحكومة فى حل مشكلات إقامة مشروعات الإسكان بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة خاصة.


ووجه النائب التحية والتقدير للدكتور عاصم الجزار وجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعاملين داخل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أنهم يواصلون العمل ليلًا ونهارًا وعلى مدار الـ 24 ساعة يوميا وخلال جميع الإجازات الرسمية بما فيها أيام الجمعة، وهو ما جعل هذه الوزارة تنجح فى تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وإنجاز جميع المشروعات القومية العملاقة فى توقيتات زمنية غير مسبوقة وباحترافية ومهنية وبمواصفات قياسية عالمية.
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