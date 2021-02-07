شاهد.. فنان الأقصر يصنع من البيضة تحفة فنية

"علاء القاضي"، من مواليد عام 1958 ومقيم بمحافظة الأقصر، حاصل على دبلوم إدارة وسكرتارية وحصل على دبلوم الخطوط العربية عام 2010، وحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى دبلوم التخصص فى الخطوط العربية والتذهيب عام 2012، شارك "علاء" فى العديد من المعارض المصرية والعربية.

وقال "علاء "، إنه منذ أن كان بالمرحلة الابتدائية أتقن فن الخط العربي، وفى يوم من الأيام أثناء مشاهدته لاحد البرامج التليفزيونية رأى احد اليابانيين يقوم بتصفية البيضة وتقسيمها الى نصفين دون أن تنكسر ، وهنا جاءت الفكرة فى ان يقوم بعمل ثقب صغير بالبيضة وتصفيتها ونحت أشكال فنية وآيات قرآنية عليها .





وأوضح " القاضي" أنه يستغرق من 15 يوما الى 30 يوما فى كتابة بيضة واحدة مستخدما فيها الخط الثلث او الفارسي وهما من أصعب الخطوط ولكن أجملها مشيرا إلى أنه يقوم بالنحت البارز والغائر وهو يحتاج الى تركيز عال لأن أى خطأ فيه يؤدى إلى كسر البيضة.





وأشار "القاضي" إلى أنه بدأ أولا فى النحت على بيض الأوز لكبر حجمه نسبيا، ثم اتجه الى النحت على بيض النعام لقوة تحمله للنحت وسمك قشرته مع كبر حجمه وحول البيض الى لوحات فنية مزينة بآيات القرآن الكريم مشيرا الى انه يقوم بالنحت على بيضة النعام خلية نحل بها 280 ثقبا عبارة عن 20 صفا بإشكال مختلفة فى 14 خطا عرضيا، كما نحت سورة الإخلاص كاملة على بيضة النعام، مشيرا إلى أن هناك أسلوب التطريز على قشور البيض حيث يتم تقسيمه الى وحدات متساوية تماما وتفتح بمفصلة تم تصنيعها يدوى مبطنة من الداخل بالمخمل والشموزت .



