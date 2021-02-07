إحنا مش في غابة.. أخصائية علم نفس: نسب تعنيف المرأة مبتقلش

علقت الدكتورة راندا الطحان، أخصائية علم النفس والاجتماع، على واقعة اعتداء طبيبة على زوجها وضرتها وإحراقها شقة الزوجية، مؤكدة أن هذا "انتقام طبيعي" ولكن تلك الطريقة مرفوضة بكل تأكيد، لافتة إلى أن هذا السلوك يضيع حقوق المرأة، ومن الأفضل أن نلجأ للحكومة والقوانين التي تحمي المرأة وحقوقها.









وقالت الدكتورة راندا الطحان، خلال لقائها في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، إنه ليس من حق أي طرف الاعتداء على الآخر بالضرب أو بأي طريقة أخرى، سواء من الرجل تجاه المرأة أو العكس، لأن الاعتداء يهين ويقلل من كرامة الشخص ويفقد الاحترام، إلى جانب أنه ينم عن حالة من عدم الاتزان النفسي، واصفة هؤلاء الشخصيات بأنهم غير أسوياء.









وأوضحت أن ممارسة العنف ضد المرأة أصبحت من أكبر الظواهر التي نواجهها، ووصل عدد المعنفين من المرأة إلى 8 ملايين سيدة كل سنة، معقبة: "دي نسبة كبيرة جدا"، منوهة إلى أن نسبة تعنيف الزوجة من زوجها 89%، وهي آخر إحصائيات المجلس القومي للمرأة، وتابعت: "بتزيد مش بتقل كل سنة، وبشكل مبالغ فيه".









وأضافت: "لذلك تم إصدار قانون يحمي المرأة من ممارسة العنف ضدها"، لافتة إلى أن هناك بعض الأزواج يرون ضرب الزوجة من وجهة نظرهم تعديلا لسلوكها "عادي"، وليس على أنه عنف يمارس ضدها، وذكرت: "هو بيعتقد إنه كده بيصلح الأمر، بس إحنا مش عايشين في غابة"، مشيرة إلى أن هذا يرجع للنشأة والثقافة والمجتمع الذي تربى فيه، وكيف وجد تربية أمه له أو لإخوته".