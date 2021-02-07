وزير الخارجية اللبناني يغادر إلى مصر.. وهذا جدول أعماله

غادر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، اليوم الأحد، العاصمة بيروت متوجهًا إلى القاهرة لتمثيل بلاده في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، المقرر أن ينعقد غدا، الاثنين.









ووفقًا لموقع "لبنان 24"، يلتقي وهبة، عقب وصوله إلى القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للوقوف منه على التحضيرات المتخذة لانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح أعمالها عبر الخروج بموقف عربي موحد يسلط الضوء على أهمية التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 والقائمة على مبدأ حل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.









كما يؤكد ضرورة وقف الاستيطان وأن أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإعادة التاكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.









ومن المقرر أن يعقد وهبة اجتماعا مع وزير الخارجية الدكتور سامح شكري لبحث أهم المواضيع المشتركة التي تعني البلدين وتلمس سبل الدعم والمساعدات التي يمكن لمصر أن توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها.









يذكر أنه من المقرر أن ينعقد غدا، الاثنين، اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث يكون على جدول أعمال بند التضامن العربي حول القضية الفلسطينية.