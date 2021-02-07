ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جرائم العنف والتطرف تضرب ألمانيا في 2020

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:59 ص
العنف زاد في ألمانيا
العنف زاد في ألمانيا في 2020
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت معلومات حديثة أصدرتها الشرطة الألمانية، بارتفاع معدلات جرائم الكراهية والعنف التي ارتكبها متطرفون يمينيون في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وسجلت الشرطة 23080 جريمة ذات طبيعة يمينية متطرفة العام الماضي فقط، وفق ما كشفت يترا باو، نائبة رئيس البرلمان الألماني.


وأشارت يترا باو إلى أنها "لم تتفاجأ" بالأرقام الحديثة، وقالت: "قبول العنف كبديل للسياسة آخذ في الارتفاع".


وأضافت أن أزمة فيروس كورونا كانت بمثابة داعم لجرائم اليمين المتطرف، بنفس الطريقة التي كانت عليها أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016".


ومن الأرقام، فإن عدد الجرائم لعام 2020 هو الأعلى منذ العام 2016، وقد يرتفع إلى أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في العام 2001.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

تسابيح يحبها الله وتغفر ذنوبك لو كانت مثل زبد البحر

بملابس كاجوال .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

هل التدخين حرام وشرب السجائر ينقض الوضوء.. اعرف رأي الشرع

أخبار الرياضة | إصابة حازم إمام بـ كورونا.. إدارة الزمالك توافق على سفر ساسي

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة الفنان محسن سرحان

خناقة عنيفة.. عريس يعتدي بالضرب المبرح على مصور في حفل زفافه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها