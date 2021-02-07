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فن

شكلك أحلى من غير ميكاب.. منة فضالى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت منة فضالى بإطلالة صباحية ناعمة تميزت بالبساطة.


ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:
-شكلك أحلى من غير ميكب.
- قمر


يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة  مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".


العمل بطولة الفنانين عزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسى ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، وريم البارودى، وميريهان حسين، ومحمد نجاتى، ونضال الشافعى، وسيمون.


في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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