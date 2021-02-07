في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها ال37 ، وتعد نادين من أبرز نجمات الوطن العربي التي اشتهرت بأناقتها التي لا حدود لها.





حيث اعتادت نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بأبرز الصور و اللقطات التي كشفت عن أناقتها.





تتميز إطلالات نادين نسيب نجيم بأنها تحمل توقيع دور الأزياء والمصممين العالميين، بالإضافة إلي ذلك تخطف الأنظار بفساتين السهر التي تظهر بها في مختلف المناسبات حيث تعتمد على التصميمات التي تبرز رشاقتها و المصنوعة من الأقمشة الفخامة.





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لفتت الفنانة اللبنانية الأنظار بمكياجها الجذاب والمختلف عن باقي المشاهير والنجمات، حيث تعتمد في أغلب الأحيان على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها والتي تكشف عن جمال ملامحها، كما تقوم بأختيار تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها.





تحرص نادين نسيب نجيم على تنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات الخلابة، بالإضافة إلي أنها تظهر بالحقائب والأحذية القيمة التي تزيد من أناقتها.





إليكم الصور ..



