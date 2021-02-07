الشباب والرياضة بمطروح: تطوير مراكز الشباب بسيوة وتكثيف الأنشطة خلال شهر رمضان

أكد خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من إحلال وتجديد المبنى الإداري لنادى الواحة الرياضى بواحة سيوة منتصف مارس القادم.





وأضاف أنه قام بجولة تفقدية على الأعمال الإنشائية بالأندية ومراكز الشباب والمرور علي كافة مراكز الشباب بسيوة، لافتا تابع عملية الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب بهى الدين من تنظيم ونظافة وتوزيع الأثاث بالمركز تمهيدا للافتتاح.





وأوضح أنه تابع الأنشطة التى يقدمها مراكز شباب السلام ومشندت واغورمى وأنه تم التوجيه بضرورة تكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية خصوصا خلال شهر رمضان المعظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء تنفيذ الأنشطة وضرورة الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية.





وأشار إلى أن أعمال التطوير تأتى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لتوصيل الخدمات الرياضية إلى كافة المناطق لضمان أكثر مشاركات من الشباب في العمل الرياضي بالإضافة إلى رفع كفاءة كافة مراكز الشباب والأندية الرياضية.



