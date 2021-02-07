مؤسسة أبواب الخير وسر غريب لـ بدايتها .. التفاصيل

قالت هبة أبو بكر، مديرة الحالات والمشروعات بمؤسسة أبواب الخير، إنها مسؤلة عن التأكد من أحقية الحالات التي تدخل في المؤسسة ومتابعة كل التفاصيل الخاصة بها قبل البدء في مساعدتها، معقبة: "هي زي فلترة الحالات قبل ما نبدا التنفيذ بالمساعدة معهم، عشان نتاكد انه يستحق".





وتابعت هبة ابو بكر ، خلال لقائها في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن من المشروعات اقامة اسقف ادخال مياه شرب او صرف صحي للبيوت، او عمل مشاريع صغيرة للاسر المحتاجة "باب رزق" حتى يكون لها مصدر للدخل، لافتة الي ان قسم المشاريع متخصص ومتشعب ولكن في الاخر كل خطوة تمر بها الحالة هي في مصلحتها ولتقديم المساعدة المناسبة لها وعلى اكمل وجه.





واوضح احمد هشام، مدير العمليات بمؤسسة ابواب الخير، ان دوره يأتي بعد مرحلة المتابعة وهي تتمثل في زيارة على ارض الواقع للحالة ورؤية اوضاعهم، وذلك بعد تقديم الورق الخاص به، لان الاهم هو مساعدة الاكثر احتياجا، مشيرا الي ان المؤسسة تضم ما يقرب من 60 موظفا ومتطوعا على مستوى الجمهورية.





وأضافت هبة ابو بكر انهم لا يعملوا في الـ27 محافظة كاملة، فدورهم حتى الان في 13 محافظة فقط، منوهة انهم يحاولوا التوسع في المحافظات لزيادة عدد الحالات المقدم لهم المساعدة، ولكن مازال الوضع تحت الدراسة، وذكرت ان الفكرة كانت مجرد فكرة بين 3 اصدقاء وكان ذلك في عام 2013 وبدأت من الجيران الذين يحتاجون للمساعدة، واول حالة كانت لامرأة مريضة بالسرطان وتعول وليس لديها مصدر للدخل، مؤكدة على ان تربطهم علاقة اسرية بالحالات الذين يتعاملون معها، ويحرصون على التواصل المستمر معهم.



