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فن

مجدي الهواري لـ صدى البلد: "كايرو شو" كان مخاطرة.. واستوحينا الديكورات من تياترو مصر

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:27 ص
مجدي الهواري
مجدي الهواري
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شروق ابراهيم - عدسة نور المصري
حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع صدى البلد من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين.

وقال مجدي الهواري: "خوضت تجارب في السينما والتليفزيون والمسرح وأنا حريص على التنوع الفني دائما.. أما مسرح كايرو شو هو عبارة عن شركاء النجاح وهم أسماء كبيرة ومهمة في جميع المجالات الفنية". 

وتابع مجدي الهواري: "كايرو شو حقق نجاحا فنيا وتجاريا وكان لا بد من تحقيق التوازن في هذه المسألة وكان الهدف أن نقدم عملا فنيا يكون على مستوى ثقة الجمهور". 

وأضاف: "كان هدفنا عودة الجمهور إلى المسرح وكان كايرو شو مخاطرة بشكل كبير ونحن لم نقلد مسارح Broadway  العالمية، بل استوحينا كايرو شو من المسارح المصرية القديمة مثل تياترو مصر والتي كانت تقدم العروض الحية والاستعراضية من حيث الديكور ليشعر المشاهد بالنوستالجيا". 
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