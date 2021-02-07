مجدي الهواري لـ صدى البلد: "كايرو شو" كان مخاطرة.. واستوحينا الديكورات من تياترو مصر

حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع صدى البلد من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين.





وقال مجدي الهواري: "خوضت تجارب في السينما والتليفزيون والمسرح وأنا حريص على التنوع الفني دائما.. أما مسرح كايرو شو هو عبارة عن شركاء النجاح وهم أسماء كبيرة ومهمة في جميع المجالات الفنية".





وتابع مجدي الهواري: "كايرو شو حقق نجاحا فنيا وتجاريا وكان لا بد من تحقيق التوازن في هذه المسألة وكان الهدف أن نقدم عملا فنيا يكون على مستوى ثقة الجمهور".



