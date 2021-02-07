إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب أربعة أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى أمام نفق بياض العرب نطاق المحافظة ووقوع وإصابات.
ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى.
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى أشرف جمال ياسين سائق 30 سنة مقيم القاهرة اشتباه كسر بالساق اليمنى، وعلاء رجب حسن 36 سنة مقيم تزمنت الشرقية أمين شرطة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، مجدى حسن فهمى 45 سنة مقيم إهناسيا اشتباه كسر بالساق اليسرى أمين شرطة، عادل حسين مسلم مقيم شاويش 48 سنة أمين شرطة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.