نشرة المرأة و الصحة.. أعراض جلطات الشرايين التاجية.. فوائد ورق اللورا.. صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





يستخدم عشب ورق اللورا عادة في الطبخ كما تستخدم أوراقه والزيت أيضًا في صناعة بعض الأدوية، كما يضفي ورق اللورا مذاقا خاصا عند إضافته على بعض الأطعمة، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الضرورية للجسم.





هل تعانى من الوزن الزائد وجربت الكثير من الرجيمات دون جدوى يمكنك دون رجيم قاس التخلص من وزنك الزائد ونسف الكرش.









يصادف اليوم، الأحد الموافق 7 فبراير، عيد ميلاد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد والتي أتمت عامها 32، واستطاعت أن تجذب أنظار الجمهور نحو أعمالها المميزة في الآونة الأخيرة.





عندما تعرض بشرتك للشمس، يبدأ جسمك في إنتاج فيتامين د، المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس، حيث يلعب دورًا مهمًا جدًا في الأداء السليم للعديد من أعضاء وأنسجة الجسم.





بينما نتقبل حقيقة أن بشرتنا ستتقدم في العمر بمرور الوقت، فمن المحتمل أن تظهر علامات شيخوخة الجلد بالفعل خلال العشرينات من العمر. معظم هذه التغييرات الجسدية غير ضارة ولكنها قد تجعلنا نشعر بعدم الارتياح بل وتؤثر على ثقتنا. إن تغيير نمط حياتنا وعاداتنا بمجرد اكتشاف العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد يعني أنه يمكننا الاستمتاع بمظهر الشباب لفترة أطول.





الأزمات القلبية جميعها خطيرة لكن أخطرها عندما تحدث الأزمة القلبية في الشريان التاجي الأمامي النازل LAD المسمي بصانع الأرامل وتكون الإصابة كبيرة والتلف في العضلة مؤثرا والأعراض شديدة.



