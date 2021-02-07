بالوثائق.. مؤرخ يستعرض دور العمد والمشايخ في نهضة مصر الحديثة |شاهد

قال موفق بيومي، الكاتب والمؤرخ، إن السينما كان لها دور في إبراز دور العمد والمشايخ في نهضة مصر الحديثة، موضحا أن مصر منذ عهد محمد علي اعتمدت كليا على رجال الإدارة، وهم متمثلون في العمد والمشايخ، للحفاظ على أمن مصر الداخلي، وتفرغ السياسيون للعمل في الشأن الخارجي.





وأضاف موفق بيومي، عبر "سكايب" لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الدور الأساسي للعمد والمشايخ، بناء مصر وحفظ استقرارها، من خلال التعامل مع المواطن المصري، كما أن أحد أدوارهم الرئيسية، حفظ المرافق والفصل بين المتنازعين.





وأكمل أن العمدة طايع سلامة، كان أحد العمد القدمى، وأحد مؤسسي نظام الإدارة، إلى جانب وظيفته كنائب بشورى النواب، وتم اختياره من قبل الخديوي توفيق، وأحد المساهمين الأوائل في الحياة البرلمانية.





وتابع: العمد والمشايخ كان لهم دور اجتماعي، ممثل في النهضة التعليمية والمرافق العامة، والتبرع بالعديد من المشروعات، خاصة إنشاء المدارس، المرتبطة بإنشاء مجتمع سليم.





واسترسل: أن صورة السينما المصدرة عن المشايخ والعمد، ليست جميعها صحيحة أو جميعها خاطئة، وأن الأغلبية المطلقة كانت تؤيد أي حركة وطنية مصرية.