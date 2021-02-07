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شاهد.. أول أكاديمية في الصعيد لتعليم الجمباز للفتيات

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:17 ص
مصطفي زغلول
مصطفي زغلول
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، تقريرا عن أول فريق فتيات سوهاج اللواتي قررن أن يكسرن حاجز الصمت، وخرجن لكي يتعلمن رياضة نراها على شاشات التلفاز العالمية.

وفي محافظة سوهاج ، بدأ مصطفى زغلول مدرب جمباز بنشر ثقافة اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي لفت انتباه بعض من أولياء الأمور الذين قرروا أن يلحقوا بناتهن إلى عالم الرياضة من خلال هذه اللعبة.

وقال الكابتن مصطفي زغلول، مدرب جمباز أول فرقة فتيات للجمباز فى الصعيد، إنه واجه العديد من الصعوبات عند نشر تلك الفكرة بمجموعة من الفتيات الصغيرات اللواتي قررن أن يبدأن في التدريب معه وسرعان ما تحسن مستواهن وهذا ما لاحظه أولياء أمورهن الأمر الذي ساعد في انضمام العديد من الفتيات الي التدريب لتكون اول أكاديمية لتعليم الجمباز في الصعيد للفتيات، ومن هنا بدأ تحقيق أولى خطوات حلمه لتفتح طاقة نور جديده في محافظة سوهاج.


وأضاف زغلول أنه المدرب الوحيد المعتمد في منطقة شمال الصعيد الأمر الذي ساعده أن يصل بمتدرباته الى مرتبة متقدمة وخاض بهن أكثر من مسابقة على مستوى الجمهورية وتم تكريمهن من وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن أمنياته الوصول للعالمية.
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