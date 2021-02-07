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أخبار العالم

بسبب كورونا.. قرار عاجل من السكك الحديدية السعودية لمسافريها

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:10 ص
السكك الحديدية السعودية
السكك الحديدية السعودية
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شيماء مصطفى
أصدرت الشركة السعودية لخطوط السكك الحديدية "سار"، اليوم الأحد، قرارًا جديدًا، في إطار محاولة المملكة السيطرة واحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قررت الشركة السعودية، إلزام جميع المسافرين على متن قطارها بتفعيل تطبيق "توكلنا" التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت "سار" أن هذا القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة، موجهة اعتذارها لمن ليس لديه حجز سفر.

وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك يجب على المسافر إبراز حالته الصحية على تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى المحطة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة بالمملكة 369961، بينها 2327 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

فيما تم تسجيل 283 حالة تعاف، ما يرفع عدد المتعافين إلى 361237، وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 6397، بعد زيادة 4 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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