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اقتصاد

لمتابعة سير العمل.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات جهاز مدينة العبور.. صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددًا من المشروعات التى يتولى تنفيذها جهاز مدينة العبور، يرافقهما المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة والمشروعات.

واستهل مسئولو الوزارة الجولة، بتفقد موقع مشروع عمارات "بديل العشوائيات" بمدينة السلام لسكان أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة، ويشمل تنفيذ 134 عمارة بتكلفة 1.32 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز 70%.

كما تفقدوا مشروعات المرافق الخاصة بالمشروع  (طرق – مياه – ري – صرف)، بتكلفة 247 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع التغذية الكهربائية البالغ  تكلفته 107 ملايين جنيه.

كما قام مسئولو الوزارة، بتفقد المباني الخدمية، وتشمل (مدرسة تعليم أساسي – مدرسة تعليم ثانوي –  مخبزين – مركز طبي – حضانة) بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، ورافع الصرف الصحى بتكلفة 13 مليون جنيه.

كما تفقد مسئولو الوزارة مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام المجاور لمشروع الإسكان بديل العشوائيات، حيث شدد مسئولو الوزارة على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال بالمشروعات في التوقيتات المحددة لها ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ.
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