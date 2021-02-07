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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسيوط

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:19 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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إيهاب عمر
أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة شلقامي بمركز منفلوط بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من إدارة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم ٤٧٥٢ ى ط ا أمام عزبة شلقامى بمنفلوط .

أسفر الحادث عن إصابة كلا من شنودة رأفت صبرى ٣٥ عاما، و يوسف بشاى ٦٥ عاما ، وابانوب فخرى لطيف ٢٠ عاما، ودنيانة فخرى لطيف ٢٥ عاما، وجون مايكل ٤ سنوات ، وبيشوى صلاح ظريف ١٠ سنوات، وصلاح ظريف وديع ٣٩ عاما، وسهير ظريف وديع ٣٣ عاما، وجميعهم مقيمين قرية جحدم.

تم نقلهم الى مستشفى منفلوط المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة .
 

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