إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسيوط

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة شلقامي بمركز منفلوط بأسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من إدارة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم ٤٧٥٢ ى ط ا أمام عزبة شلقامى بمنفلوط .





أسفر الحادث عن إصابة كلا من شنودة رأفت صبرى ٣٥ عاما، و يوسف بشاى ٦٥ عاما ، وابانوب فخرى لطيف ٢٠ عاما، ودنيانة فخرى لطيف ٢٥ عاما، وجون مايكل ٤ سنوات ، وبيشوى صلاح ظريف ١٠ سنوات، وصلاح ظريف وديع ٣٩ عاما، وسهير ظريف وديع ٣٣ عاما، وجميعهم مقيمين قرية جحدم.





تم نقلهم الى مستشفى منفلوط المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة .



