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رياضة

محمود كهربا قبل مواجهة بايرن ميونخ: ليس هناك ما تخسره.. ربك موجود

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:29 ص
كهربا
كهربا
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عبدالله هشام
نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي صورة من داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة. 

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: ابتسم فليس هناك ما تخسره، فربك موجود ورزقك مكتوب وعمرك محدود، كن جميلًا، لكي ترى الجمال حولك دائمًا.

وتقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية المقرر إقامتها غدا الاثنين، أمام بايرن ميونيخ، الذي سيرتدي القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم الأحد داخل مقر إقامة البعثة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني. 

كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق. 

شهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على موعد الوصول إلى المباراة قبل انطلاقها بساعة و40 دقيقة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
محمود كهربا قبل مواجهة بايرن ميونخ: ليس هناك ما تخسره.. ربك موجود
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