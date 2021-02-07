مجلس التعاون الخليجي يرحب بتعيين مبعوث أمريكي خاص باليمن

أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، عن ترحيبه بتعيين مبعوث أمريكي خاص باليمن.





ووفقا لـ "العربية"، قال مجلس التعاون إن تعيين مبعوث أمريكي لليمن يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية.





وأكد مجلس التعاون على أهمية دور أمريكا في إنهاء الأزمة اليمنية.





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن، الخميس، تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن.





ووصف المسئولون الأمريكيون بأن التغيير الذي يقوم به بايدن يعتبر جهدا جديدا مغايرا لسلفه السابق، ولكنه شاق، لإنهاء ما يقرب من ست سنوات من الصراع، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.





وكان بايدن، قال خلال حملته الانتخابية، إنه سيتخذ نهجًا مختلفًا تجاه أزمة اليمن عن تلك التي تتبعها إدارة سلفه السابق دونالد ترامب.



