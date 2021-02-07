سوسن بدر لمتابعيها: مبعرفش أتصور .. والجمهور: بنحبك زى ما انتي

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت سوسن بدر فى الصورة من أمام النافذة وعلقت على الصورة قائلة :" انا أدركت أن أنا مش بعرف أتصور .. لازم اقلب الموضوع تهريج صباحكم فل".

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:

-بنحبك زى ما انتى.

-قمر يا فنانة

وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.





وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.



