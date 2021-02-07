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محافظات

فودة: الدولة أولت اهتماما كبيرا بتنمية سيناء لما تمتلكه من مقومات طبيعية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:51 ص
ندوة التنمية في سيناء
ندوة التنمية في سيناء
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ايمن محمد
انطلقت اليوم فعاليات  ندوة " التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل "  بقاعة المؤتمرات بجامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ، تلك الندوة دعا إليها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ  والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن الدولة أولت اهتمام كبير للتنمية في سيناء لما تمتلكه سيناء من مقومات طبيعية وسياحية، بالإضافة أنها حباها الله بطقس رائع  وطبيعة خلابة، مشيرا إلى أنها سوف تشهد مستقبلا أفضل.

وأضاف النائب حميد سليمان أبو بريك عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، أنه وجب علينا الآن وضع خطة لتنمية سيناء  وجعلها مشروع قومي  يلتف حوله كل المصريين  حتي تصبح منطقة تضخ عائدا كبيرا على الاقتصاد المصري،  مؤكدا أن تنمية سيناء اليوم أصبحت عملا ملحا لحماية الأمن القومي المصري،  ولتصبح سيناء مكانا جاذبا لكل المصريين.

وكان دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتلك الندوة في لقائه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقاهرة بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
 وقال محافظ جنوب سيناء إنه توجد رؤية لتنمية سيناء حتى 2045،  مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 تم إنجازات على أرض الواقع  داخل جنوب سيناء في كل المجالات.

وأضاف كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن شرم الشيخ  آمنة تماما من كورونا، مشيرا إلى أنه كما تم الانتصار على الإرهاب سوف يتم الانتصار على أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مصر من أفضل الدول التي شهدت  تنمية خلال أزمة كورونا في الشرق الأوسط.

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