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رياضة

افتتاح مجمع استادات الرياضى مايو القادم باستثمارات 700 مليون جنيه

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:15 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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حسن غنيمة
قررت إدارة أستادات محافظة السويس الانتهاء من مشروع وزارة الشباب والرياضة بتطوير الاستاد الجديد فى مايو القادم تمهيدًا لإفتناحه للأعضاء فقط بأستثمارات تقدر بـ 700 مليون جنية .  

قال اللواء عبدالمجبد صقر محافظ السويس أن هناك تنسيق كامل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتطوير المنشاءات الرياضية بالمحافظة تلبية للمطالب الجماهيرية بإنشاء  صروح ريلضية وإجتماعية وثقافية وترفيهية تخدم المجتمع السويسى . 

تتضمن خطة التطوير مشروع استادات الانتهاء من مبنى الألعاب الالكترونى للأطفال مزود بأحدث الأجهزة التى تكفل للبراعم التنافس فى مسابقات كأس العالم للألعاب الالكترونية بالاضافة إلى مجمع ألعاب الاطفال ودور سينما ومسرح وصالات جيم للألعاب الرياضية للرجال والسيدات ومسطحات خضراء للتريض ومبنى أجتماعى للمناسبات والاجتماعات ومطاعم وكافيهات لكبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة . 

كما يتضمن مشروع أستادات مبنى خدمات حكومية لإستخراج متطلبات المواطن من السجل المدنى والمرور والشهر العقارى بالاضافة إلى مركز متكامل لصحة المرأة .

كما يشمل إقامة مجمع لحمامات السياحة الاولمبية للمسابقات الدولية وتدريب المواهب وأصحاب البطولات بالاضافة إلى حمامين للسباحة لخدمة العائلات وأربعة ملاعب متعددة الأغراض وملعبين للاسكواش وملعبين للتنس وملعب كرة قدم قانونى للتدريبات يخدمه فندق لأستضافة الفرق الرياضية والقومية الزائرة تقام مبارياتها على أستاد السويس الجديد الذى يقع فى قلب المشروع .
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