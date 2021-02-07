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الصحة: نسبة المشاركة رائعة للامتحان القومي لمزوالة الطب ونسبة النجاح أكثر من 99%

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:53 ص
ايهاب كمال
ايهاب كمال
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ياسمين القصاص
قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهنى، إن الجميع سعيد بعقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، وذلك لأن طبيب الامتياز سيُجرى له تقييم علمي قوي بناء على معايير وضعتها لجنة معايير وضع امتحان الامتياز، تتكون من أساتذة الجامعات ومن القوات المسلحة ومن مستشفيات الشرطة وأطباء وزارة الصحة.

وأضاف "مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري،  شهد أمس  أول امتحان في تاريخ مصر لمزاولة المهنة للأطباء، ونسبة المشاركة رائعة، حيث إن الامتحان إجباري، ونسبة النجاح بلغت أكثر من 99%، منوها إلى أنه ليس جميع الأطباء سيحصلون على تصريح مزاولة المهنة، ولكن من سيحصل عليه فقط هو من ينجح في الامتحان.

ولفت إلى أن شهادة مزاولة المهنة سابقا كان يأخذه الطبيب مرة واحدة في حياته وتستمر معه، ولكن القانون الجديد الصادر مع قانون امتحان مزاولة المهنة أشار إلى أن الترخيص سيُجدد كل 5 سنوات، لإجراء تقييم للطبيب، متابعا: «دايما وزيرة الصحة بتقولنا خلي عندكم النية على التجديد لأن ده فعلا مفتاح النجاح»

وأكد أن لجنة هذا الإمتحان، اجتمعت على مدار الـ6 أشهر الماضية، لوضع هيكل الامتحان، وبالفعل جرى وضع الامتحان طبقا للمعايير وللمادة العلمية التي قررتها لجنة وضع الامتحان، واليوم تحقق هذا الحلم.
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