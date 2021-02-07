أبو العينين ناعيا سعد الجمال خلال الجلسة العامة: كان مثالًا للوطنية المخلصة

بدأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بتأبين النائب الراحل سعد الجمال، الذي وافته المنية أول أمس الجمعة.





وقال أبو العينين: "البقاء لله وحده.. أنعي أخًا وصديقًا أمضى حياته دفاعا عن الوطن حتى ترقى في أرفع المناصب، وأثرى الحياة السياسية بخبرته.





وأضاف أبو العينين ، أن اللواء سعد الجمال، كان مثالًا للوطنية المخلصة، وقدّم الكثير لدائرته، وهو مثالا أمينا على عروبته، ومصريته ووطنه، ونُحيي فيه الوفاء والإخلاص.





واختتم أبو العينين كلمته بالدعاء للفقيد: رحمة الله على الأخ و الصديق سعد الجمال، ونسأل الله أن يبدله دارا خير من داره و أهلا خير من أهله .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.