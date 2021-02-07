ناقد رياضي: الأهلى شعر باقتراب حلمه بعد إحراز هدفه في الدحيل القطرى

قال على نصير الناقد الرياضى إن النادى الأهلى كان عليه ضغوط فى مباراته ضد الدحيل القطرى ، بسبب رغبته فى الفوز وتقديم أداء فنى رائع أمام جمهوره.
وأشار " نصير" ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، إلى أن النادى الأهلى كان عليه تكثيف الهجوم فى مباراته أمام الدحيل القطرى في إطار بطولة كأس العالم للأندية .
ولفت إلى أن إحراز الهدف الأول فى مباراته أمام الدحيل القطرى، نتج عنه شعور النادى الأهلى بإقتراب حلمه وصعوده لمواجهة بايرن ميونخ.
يذكر أن نادي الأهلي المصري قد انتزع بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، من الدحيل القطري بفوزه عليه في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضى فى قطر .