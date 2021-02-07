ناقد رياضي: الأهلى شعر باقتراب حلمه بعد إحراز هدفه في الدحيل القطرى

قال على نصير الناقد الرياضى إن النادى الأهلى كان عليه ضغوط فى مباراته ضد الدحيل القطرى ، بسبب رغبته فى الفوز وتقديم أداء فنى رائع أمام جمهوره.









وأشار " نصير" ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، إلى أن النادى الأهلى كان عليه تكثيف الهجوم فى مباراته أمام الدحيل القطرى في إطار بطولة كأس العالم للأندية .





ولفت إلى أن إحراز الهدف الأول فى مباراته أمام الدحيل القطرى، نتج عنه شعور النادى الأهلى بإقتراب حلمه وصعوده لمواجهة بايرن ميونخ.