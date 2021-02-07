نوعان من الاختبارات.. جامعة عين شمس: بداية امتحانات الدراسات العليا 20 فبراير.. وإجراءات احترازية مشددة

نوعان لاختبارات الدراسات العليا بعلوم عين شمس وهذا موعدها

صيدلة عين شمس تكشف عن شكل امتحانات الدراسات العليا بالكلية

مقالي وبابل شيت.. وكيل آداب عين شمس: امتحانات الدراسات العليا وسط إجراءات احترازية مشددة





مع بدء امتحانات الفرق الطلابية بداية من 20 فبراير بكليات جامعة عين شمس وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحة الطلاب من انتشار العدوى بينهم، يرصد موقع "صدى البلد" موعد بدء اختبارات الدراسات العليا وشكل الامتحانات المقررة.





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وأكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن امتحانات الدراسات العليا تبدأ بنهاية شهر سبتمبر القادم في العام الحالي وفقًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات، لافتًا إلى بداية امتحانات الفرق الطلابية بالكلية 20 فبراير الحالي.

كما أوضح "رجاء" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اختبارات الدراسات العليا بالكلية تتمثل في شكلين وهما المقالي الذي يأتي على كافة أنواع الأسئلة والآخر "البابل شيت" الذي يحتوي علي أسئلة الاختيار من المتعدد.





وأشار عميد الكلية الي أنه تتم مناقشة رسائل الماجستير للرسائل التي قد حدد موعدها من قبل قرار التأجيل داخل الحرم الجامعي وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوي فيروس كورونا.





ومن جانبه، قال الدكتور خالد أبوشنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 20 فبراير الحالي وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





ونوه "أبو شنب" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اختبارات الدراسات العليا تتمثل في عدة أشكال والتي تتحدد حسب طبيعة المواد الدراسية والدراسة العملية بالكلية، لافتًا إلي اعتماد الكلية علي الاختبارات المقالية وإختبارات البابل شيت.

ولفت عميد الكلية إلى أن اختبارات الدبلومات تبدأ بنهاية شهر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر من العام الحالي، مؤكدًا أن بدء اختبارات الماجستير والدكتوراه مع بداية اختبارات الفرق الطلابية بالكلية وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

واستطرد أن الكلية رفعت كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية الإلكترونية الخاص بالكلية لكافة طلاب الكلية استعدادًا لبدء الاختبارات.

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وفي هذا الإطار، أكدت حنان كامل وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية تستكمل اختبارات الدراسات العليا بالكلية مع إختبارات الفرق الطلابية وذلك بداية من 20 فبراير الحالي مع إختبارات الفرق الطلابية بالكلية.





وأوضحت خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أن الكلية تعتمد علي نوعين من الاختبارات بنهاية الفصل الدراسي الأول التي تتمثل في المقالي الذي يحتوى علي عدد متنوع من الأسئلة والأخر إختبارات البابل شيت التي تحتوي علي أسئلة اختيار من متعدد وتعتمد علي التصحيح الإلكتروني وذلك تسهيلًا علي الطلاب أداء الاختبارات.





وصرحت وكيل شئون لكلية بـ اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد وللحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أثناء أداء الاختبارات.



