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فن

آسر ياسين يهنئ والدته بعيد ميلادها عبر انستجرام.. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:46 ص
اسر ياسين و والدته
اسر ياسين و والدته
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ندى فكري
احتفل الفنان أسر ياسين بعيد ميلاد والدته و نشر صورة جديدة لهما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .
وعلق آسر ياسين علي الصورة قائلاً: "happy birthday to nounie " .

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
آسر ياسين يهنئ والدته بعيد ميلادها عبر انستجرام.. شاهد
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