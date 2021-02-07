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مرأة

6 علامات تدل على أن وجهك بدأ في التقدم بالعمر بشكل أسرع

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:34 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
بينما نتقبل حقيقة أن بشرتنا ستتقدم في العمر بمرور الوقت ، فمن المحتمل أن تظهر علامات شيخوخة الجلد بالفعل خلال العشرينات من العمر. معظم هذه التغييرات الجسدية غير ضارة ولكنها قد تجعلنا نشعر بعدم الارتياح بل وتؤثر على ثقتنا. إن تغيير نمط حياتنا وعاداتنا بمجرد اكتشاف العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد يعني أنه يمكننا الاستمتاع بمظهر الشباب لفترة أطول.

إليك وفقا لموقع برايت سايد  علامات تدل على أن وجهك بدأ في التقدم في العمر بشكل أسرع مما ينبغي


1. لديك نتوءات صغيرة على وجهك.
هذه النتوءات الصغيرة تسمى ميليا ، وهي نتوءات بيضاء صغيرة تظهر عادة حول الأنف والخدين. يمكن أن تتطور عندما تبدأ بشرتنا في  فقدان قدرتها على التقشير. يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمنتجات مثل كريمات الستيرويد إلى جعل بشرتنا تتقدم في السن بشكل أسرع .

2. شفتيك تصبح أرق.

إذا لاحظت أن شفتيك تبدأ في الترقق في العشرينات من العمر ، فمن المحتمل أن بشرتك تتقدم في السن بسرعة أكبر من المعتاد. قد يكون السبب الرئيسي هو  انخفاض الكولاجين في شفتيك. يمكن أن يكون أيضًا بسبب الجفاف والاستخدام المتكرر للقش والتعرض المفرط للشمس ونقص فيتامين سي.

3. جلدك يتضرر بسهولة.
قد تتقدم بشرتنا أيضًا بشكل أسرع و يحدث هذا لأن بشرتنا أصبحت أرق من المعتاد ، مما يجعلها أكثر عرضة للكدمات وبطء التئام الجروح. يمكن أن يساعد ترطيب الجلد بشكل متكرر في منع ذلك.

4. تبدأ جفونك في التدلي.

قد تحتاج إلى التوقف عن فرك عينيك أكثر من المعتاد إذا لاحظت أن جفونك بدأت في التدلي ويمكن أن يحدث تدلي الجفون أيضًا مع الاستخدام المتكرر للعدسات اللاصقة الصلبة أو يمكن أن يكون أحد آثار جراحة العيون الحديثة.

5. تغير شكل طرف أنفك.

بالنسبة لمعظم الناس يمكن أن تؤدي شيخوخة الجلد بسبب الآثار الضارة للشمس إلى حدوث ذلك في وقت أقرب.

6. ترى الكثير من الشامات الحمراء على وجهك.
وتعرف هذه الشامات الحمراء أيضا باسم الأورام الوعائية فتعد هذه البقع الحمراء ليست ضارة ، ولكن هناك خيارات لمن يريدون إزالتها ، مثل الجراحة البردية وجراحة الليزر.

6. لديك عيون منتفخة لا يبدو أنها تختفي.

سبب آخر لوجود عيون منتفخة ، بغض النظر عن قلة النوم ، هو تراكم السوائل حول أعيننا. تتمثل إحدى طرق التخلص من هذه المشكلة في استبعاد الأطعمة المالحة من نظامنا الغذائي لمنع زيادة احتباس الماء في منطقة العين.

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