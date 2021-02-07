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ترتيب أولويات تطعيم كورونا وفق اللقاحات المتوافرة.. مستشار وزير الصحة يوضح

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إننا دائما ما نؤكد أن ترتيب الأولويات فى أخذ اللقاحات يتم بناءً على نتائج علمية بحتة.
 
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن كل ذلك بناء على نسبة تعرض هذه الفئات للخطورة.

وأشارت إلى أن الفئات التى تتعرض للخطورة أكثر هى الأولى فى أخذ اللقاح.

وتابعت أن هناك إحصائيات أيضا على الأمراض المزمنة من حيث أكثرها خطورة وأكدت أن يوميا هناك جديد واتفاقيات جديدة لفكرة توفير اللقاحات.
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