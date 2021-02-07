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برلمان

رئيس سياحة النواب: استقبال الغردقة للسياح الألمان بشائر خير جديدة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:48 ص
مطار الغردقة الدولى
مطار الغردقة الدولى
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فريدة محمد
وصفت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب استقبال مطار الغردقة الدولي لأول رحلة طيران ألمانية أمس بأنها بشائر خير جديدة وتعد تلك الرحلة بداية جيدة لعودة السياحة الألمانية إلي الغردقة بعد توقفها لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشادت النائبة نورا على، فى بيان صحفى لها بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار الذى تم بمطار الغردقة الدولي خلال استقبال السياح.

جدير بالذكر أن مطار الغردقة الدولي، استقبل امس السبت، أول رحلة طيران ألمانية كوندور قادمة من مطاري فرانكفورت وهامبورج، وعلى متنها 217 سائحا، في أول عودة للسياحة الألمانية إلى الغردقة لأكبر شركة طيران ألمانية، بعد توقف دام 11 شهرًا بسبب فيروس كورونا.
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