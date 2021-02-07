طبق الأصل.. زوجان ينحتان نسخة من سيارة فيراري على الثلج| شاهد

وبعدما توقف تساقط الثلوج على بانيفيزيس، وسط البلاد، اختار الزوجان عمل فكرة غريبة وهى نحت سيارة فيرارى باستخدام ملعقة و”طلاء صديق للبيئة”، وباستخدام شارة الحصان الهابطة الشهيرة لشركة صناعة السيارات الإيطالية الفاخرة.

وأظهرت لقطات فيديو أخذتها الزوجة “دوناتا بوجينى” توثيق عملية النحت، التى بدت احترافية للغاية.

وظهرت “الفيرارى الثلجية” وكأنها حقيقية، فى حين كان زوجها يضع لمساته الأخيرة على المجسم.





ويعرف عن الزوجين عشقهما الكبير لهذا النوع من السيارات، على الرغم من أن إمكانياتهما المادية لا تتيح امتلاكها، ويبلغ ثمن السيارة الحقيقية من هذا الطراز الفاخر، أكثر من مليونى دولار أمريكى، فى حين أكد الزوجان أن عملية نحت مجسم السيارة فى الثلج استغرقت أكثر من يومين.



