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حوادث

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات .. الداخلية تضبط 13 ألف شخص خلال 24 ساعة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:44 ص
الكمامة
الكمامة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (13186) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13070) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال  (116) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.وتحرير (594) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط (197) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1249) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .
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