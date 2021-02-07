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رياضة

بايرن ميونخ يخوض مرانه الأول في الدوحة استعدادا لمواجهة الأهلي .. صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:55 ص
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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محمد السعيد
خاض فريق بايرن ميونخ الألماني مرانه الأول في الدوحة، صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر لها، غدا الاثنين، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميوخ على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورا من مران الفريق، وكتب:" التدريب الأول في الدوحة".


وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
بايرن ميونخ يخوض مرانه الأول في الدوحة استعدادا لمواجهة الأهلي .. صور
بايرن ميونخ يخوض مرانه الأول في الدوحة استعدادا لمواجهة الأهلي .. صور
بايرن ميونخ يخوض مرانه الأول في الدوحة استعدادا لمواجهة الأهلي .. صور
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