ضبط أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركياً ببورسعيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاسيما جرائم التهرب الجمركى حفاظًا على الاقتصاد القومى للبلاد .





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة بورسعيد) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأدوية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها والمهربة جمركيًا من الخارج وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة متخذًا من المحل الخاص به والكائن أسفل العقار محل إقامته مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالمخالفة لأحكام القانون.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر المحل المشار إليه وتم ضبط (كميات كبيرة من الأدوية الخاصة لعلاج الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية والهرمونات) المهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحة، فضلًا عن عدم سداده الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .



