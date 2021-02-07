شاهد .. أول عملية جراحية من نوعها في العالم لزراعة وجه ويدين

وخضع جو ديميو، البالغ 22 عاما، لعملية جراحية استغرقت 23 ساعة، أجراها فريق من أكثر من 140 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في أغسطس الماضي.

وكانت حادثة سيارة في عام 2018 تسببت في إصابة ديميو بحروق من الدرجة الثالثة في أكثر من 80 في المئة من جسده. وبترت أطراف أصابعه، كما فقد شفتيه وجفونه بعد الحادثة.

وقال ديميو إن العملية أعطته "فرصة ثانية في الحياة"، أجرى أطباء في ولاية نيويورك الأمريكية أول عملية زراعة لوجه ويدين ناجحة في العالم.

وأمضى الشاب أربعة أشهر في وحدة الحروق بالمستشفى، وكان بعض هذا الوقت يخضع لغيبوبة أدخله الأطباء فيها. ثم أجريت لديميو أكثر من 20 عملية جراحية ترميمية، لكنه لم يستطع استخدام يديه ووجهه إلا بطريقة محدودة.

وفي عام 2019، أحيل ديميو إلى مركز لانغون الطبي في جامعة نيويورك، حيث خضع لعملية زراعة خلال شهر أغسطس الماضي.





وأوضح إدواردو رودريغيز، مدير برنامج زراعة الوجه: "أردنا أن نجري له عملية لتجعله ليس فقط يبدو أفضل من حيث الشكل، ولكن ليستطيع في النهاية العمل بطريقة مثالية، مستخدما يديه خاصة".





وقضى ديميو 45 يوما في قسم العناية المركزة بعد الجراحة، ثم قضى شهرين آخرين في المستشفى، إذ كان عليه أن يتعلم كيفية فتح جفنيه واستخدام يديه الجديدتين.

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا باسم "أول عملية ناجحة من نوعها في العالم لزراعة وجه ويدين"، حيث أجرى أطباء في ولاية نيويورك الأمريكية أول عملية زراعة لوجه ويدين ناجحة في العالم.