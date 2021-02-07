ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب إصابة جينفير لورانس.. وقف تصوير فيلم Don't call up

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:58 ص
جينفير لورانس
جينفير لورانس
Advertisements
شروق ابراهيم
قرر صناع فيلم  Don’t look up وقف عملية التصوير بعد إصابة النجمة العالمية جينفير لورانس إثر انفجار زجاجي خلال التصوير حيث اصيبت بسبب شظايا الزجاج. 

وظهرت جنيفير لورانس وهي ساقطة على الأرض من خلال الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بسبب انفجار زجاج واصابتها في عينيها.

وقالت الصحيفة البريطانية إن التصوير مستمر إلى منتصف شهر فبراير الجاري في بوستون، حيث يشارك أيضا في بطولة الفيلم ميريل ستريب، واريانا غراندي، وروب مورجان. 

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة شابة تتغلب على ماضيها المؤلم، حيث تصبح من بين العديد من الشهود الذين يرون رجلًا يتعرض لاعتداء قاتل ولا يتدخلون، يجدون أنفسهم مستهدفين من قبل شخص ما، أو شيء ما، للانتقام.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها