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توك شو

في آخر حوار له.. الراحل محمد الصغير يكشف تفاصيل كثيرة عن حياته ومهنته

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:33 م
مصفف الشعر العالمي،
مصفف الشعر العالمي، محمد الصغير
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فرح علاء الخولي
قال مصفف الشعر العالمي الراحل محمد الصغير، في آخر حواراته، إنه واحد من أهم 10 مصففي الشعر في العالم، ووصل لذلك النجاح لإيمانه بالمهنة وحبه لما يقوم به من البداية، كان الدافع الأساسي للوصول إلى هذه المرحلة،  مؤكدا أن هذا التوفيق من عند الله، كما أنه قام بالتطوير من نفسه باستمرار، معقبا: "أنا حبيت مهنتي وهي حبتني"، وكان لديه وجهة نظر في الأساس أن تكون تلك المهنة واحدة من المهن التي لها احترامها وأن تنظر لها بشكل مختلف في مجتمعنا وخاصة أنه حصل على ذلك الاحترام وتلك الثقافة أثناء عمله في أوروبا.

وتابع الراحل محمد الصغير، في حوار سابق له لبرنامج "It’s show time”، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تلك المهنة مصنفة في أوروبا بوزارة السياحة، لأنها أحد عوامل جذب السياح، وخاصة في فرنسا، مشيرا إلى أنه وضع خطة لتعليم وتدريب الكثيرين لتتحول من "صنعة" إلي "مهنة فنية"، وهذا ساعد على انتشارها في مصر بشكل أكثر احترافية.

وتابع: "أنا ابتديت زي أي ولد في سنة مش من الصفر أو تحت الصفر، بس مكنتش محتاجلها، لكني اشتغلتها لأني حبيتها عن طريق خال"، منوها أنه لم يكمل دراسته "أنا طلعت من 2 اعدادي"، ولكن كشف عن حبه للقراءة والاطلاع "لأن الفرد مش تعليم وعنجهية، أهم حاجة الثقافة وأنه يطور من نفسه".

وأكد أنه دائما ينصح من يعمل معه أن يكون مطلعا ومثقفا ويطور من حاله، لأن من يضع لنفسه هدفا يصل إليه ولو بعد فترة طويلة.
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