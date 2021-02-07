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أستاذ هندسة يوضح الأهمية القصوى لعملية تخطيط الطرق .. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:28 م
شبكات الطرق
شبكات الطرق
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ريهام فيكتور
قال دكتور حسن مهدى  ، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، إن النظرة تتسع كلما كانت الرؤية أكبر ، منوهًا إلى أن رؤية الدولة منذ عام 2014 التى يدعمها الرئيس والقيادة السياسية هى النهوض بقطاع النقل .
 
واضاف حسن مهدى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن قطاع النقل احد القطاعات التى تمس حياة المواطن اليومية .

وأشار  إلى أن الدولة بدأت بالمشروع القومى للطرق الذى يهدف إلى ربط  الدولة ببعضها .

وتابع أنه لكى نقوم بعمل تنمية بأى صورة من الصور ونقوم يعمل توزيع عادل بين المواطنين كان لابد من وجود شبكة طرق لبناء مدن جديدة .

وأكد أن شبكة الطرق مهمة لبناء المدن الصناعية الجديدة وبناء المصانع ، وللوصول إلى المناطق غير المأهولة أيضًا ، ولاستصلاح الاراضى .

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