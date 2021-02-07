أستاذ هندسة يوضح الأهمية القصوى لعملية تخطيط الطرق .. شاهد

قال دكتور حسن مهدى ، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، إن النظرة تتسع كلما كانت الرؤية أكبر ، منوهًا إلى أن رؤية الدولة منذ عام 2014 التى يدعمها الرئيس والقيادة السياسية هى النهوض بقطاع النقل .

واضاف حسن مهدى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن قطاع النقل احد القطاعات التى تمس حياة المواطن اليومية .





وأشار إلى أن الدولة بدأت بالمشروع القومى للطرق الذى يهدف إلى ربط الدولة ببعضها .





وتابع أنه لكى نقوم بعمل تنمية بأى صورة من الصور ونقوم يعمل توزيع عادل بين المواطنين كان لابد من وجود شبكة طرق لبناء مدن جديدة .





وأكد أن شبكة الطرق مهمة لبناء المدن الصناعية الجديدة وبناء المصانع ، وللوصول إلى المناطق غير المأهولة أيضًا ، ولاستصلاح الاراضى .



