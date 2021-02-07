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فن

بإطلالة ناعمة.. مي سليم في أحدث ظهور لها

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي إنستجرام. 

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ظهرت ببلوزة صفراء، وجيب سوداء، وتسريحة شعر بسيطة. 

ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

ويعتبر مسلسل "ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
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