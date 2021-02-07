بإطلالة ناعمة.. مي سليم في أحدث ظهور لها

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ظهرت ببلوزة صفراء، وجيب سوداء، وتسريحة شعر بسيطة.

ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.



