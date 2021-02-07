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محافظات

محافظ كفرالشيخ: إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بتكلفة 4 ملايين جنيه

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:12 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال إحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين بمدن وقرى المحافظة، باستثمارات 4 ملايين و 419 ألف جنيه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وبالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

يأتي هذا في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
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