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حوادث

ضبط اثنين متهمين بالنصب في واقعة توظيف أموال في حملة بالغربية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:20 م
كلبش
كلبش
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احمد علي
تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا، اليوم الأحد، من ضبط اثنين متهمين بالنصب بدائرة محافظة الغربية، لقيامهما بالاستيلاء على مليون و 430 ألف جنيه من مواطنين، بدعوى توظيف فى تجارة المنظفات وأدوات التجميل والأدوية مقابل أرباح شهرية.
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وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بتمكن مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، من ضبط أحد الأشخاص  مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، وإستيلائه من 7 مواطنين على أكثر من مليون جنيه بدعوى توظيفها فى مجال إنتاج وتجارة المنظفات وأدوات التجميل ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإستيلائه من مواطنين على أكثر من 430 ألف جنيه بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأدوية ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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