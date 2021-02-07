ضبط شخصين نصبا على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب الإحتيال وتوظيف الأموال والإستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.





نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، وإستيلائه من (7) مواطنين على (أكثر من مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال إنتاج وتجارة المنظفات وأدوات التجميل ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإستيلائه من مواطنين على (أكثر من 430 ألف جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأدوية ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.





وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.



