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حوادث

ضبط شخصين نصبا على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالغربية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:23 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب الإحتيال وتوظيف الأموال والإستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، وإستيلائه من (7) مواطنين على (أكثر من مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال إنتاج وتجارة المنظفات وأدوات التجميل ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
       
كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإستيلائه من مواطنين على (أكثر من 430 ألف جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأدوية ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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